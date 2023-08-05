شنت بعض الجماهير النصراوية غضبها ،على حارس النادي الأهلي المصري السابق ،والإعلامي بقناة on tv المصرية “أحمد شوبير”، وذلك بعد ان قلل من نادي النصر، عقب اقصائه الزمالك المصري من البطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية، على كأس الملك سلمان بدوري المجموعات .

حيث قال شوبير في تعليقه على خروج الزمالك شرف ايه .. وفخر ايه ..؟ هو الزمالك تعادل مع ريال مدريد أو برشلونه أو مانشستر .. ؟!.

واكمل ليقلل من النصر قائلا “دا النصر السعودي صاحب المركز الثاني في الدوري ..!!”.