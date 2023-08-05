ظهر الفنان الجزائري الشاب خالد على مسرح الفنان محمد عبده في الرياض، في مظهر لفت الأنظار، مرتديا الزي السعودي.
كان الحفل ضمن فعاليات موسم الجيمرز، وجاء الشاب خالد لإحياء حفل غنائي، حيث أشعل المسرح، وكذلك حماس الجمهور علي أغنيته الشهيرة c’est la vie.
وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، في أجواء احتفالية مميزة وسعيدة.
الشاب خالد يشعل حماس الحضور على مسرح #محمد_عبده ضمن حفلات #موسم_الجيمرز
عبر : @bandar__W pic.twitter.com/pwsHN7cLAg
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 4, 2023
مرتدياً الزي السعودي..
لحظة دخول الفنان الجزائري #الشاب_خالد إلى مسرح #محمد_عبده لإحياء حفل غنائي ضمن #موسم_الجيمرز
عبر : @bandar__W pic.twitter.com/wk1YjuyQoJ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 4, 2023
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