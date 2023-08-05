منح نادي الهلال، نادي نابولي “48 ساعة” للرد على عرضه بشأن التعاقد مع اللاعب فيكتور أوسيمين.

وبلغ عرض الهلال 160 مليون يورو للتعاقد مع أوسيمين، فيما أبلغ الزعيم مسؤولي نابولي، بأنه لن يزيد عرضهم.

ويرغب نادي نابولي في الحصول على 200 مليون، بينما في حال رفض العرض، سيعلن الهلال عن ضم ميتروفيتش.

واستهدف الهلال العديد من الأسماء لخلافة أوديون إيجالو، أبرزها كيليان مبابي وهاري كين وروميلو لوكاكو وألكسندر ميتروفيتش، وآخرها مهاجم نابولي الذي ساهم بقوة في تتويج الفريق بلق الدوري الإيطالي الموسم الماضي.