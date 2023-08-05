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السبت5 اغسطس

الشاب خالد: ارتديت الزي السعودي احتراما وتقديرا للجمهور .. فيديو

منذ 25 ثانية
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الشاب خالد: ارتديت الزي السعودي احتراما وتقديرا للجمهور .. فيديو
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علي إثر فعاليات الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان الجزائري الشاب خالد، أوضح فيه مدى سعادته وشجونه بهذا الحفل، وأكد أنه شعر كما لو أنه عاد طفلا صغيرا مرة أخرى.

وأضاف أثناء تصريحه لقناة العربية السعودية أنه فضل الحضور بالزي السعودي، احتراما وتقديرا للجمهور، ولكي يتفاعل معهم أيضا، وأكد مدى سعادته بهذا الاختيار.

وقال أن الجمهور كان مميز، فهو جمهور “الجيمرز”، وأبدى سعادة وفرحة بالغة، وتفاعل كبير معه، وأضاف أنه لم يشعر أنه فنان عادي، بل شعر كأنه الفنان الخاص بـ” الجيمز”.

 

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