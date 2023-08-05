امتدح الكاتب الكبير عثمان العمير الشاعر خلف بن هذال، حيث قام بنشر فيديو له أثناء إلقائه إحدى قصائده.

وعلق العمير علي الفيديو قائلا: الطيب أبو الطيب خلف بن هذال، لا بعده في الأداء والإبداع والشعر الشعبي، غير الأدب والذوق وعز الصداقة.

يذكر أن خلف بن هذال هو شاعر من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي، ولُقّب بشاعر الوطن وشاعر الخليج وشاعر الملوك، عُرف بقصائده الحماسية أثناء معارك تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية، ثم في قصائده الحولية في مهرجان الجنادرية ، وفي منى في موسم الحج، كرم على أعلى مستوى بمنحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 2017.