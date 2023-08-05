صرح وليد الفراج خلال برنامجه أكشن مع وليد: أنه يتوقع أن تتم إعارة جوتا من الإتحاد، وذلك في نظير صفقة أخري مع لاعب كبير.

وقال القانوني المتخصص في الأندية أحمد الشيخي: أنه يستبعد إعارة جوتا وذلك بسبب راتبه الضخم الذي قدرته الديلي ميل بنحو 3.3 مليون شهريا.

وأضاف أنه يرى أن هذا المبلغ صعب علي الأندية الخارجية القبول به، وكذلك يصعب على اللاعب القبول بإعارته براتب أقل.

وأردف أنه أيضا لا يتوقع أن يقوم الإتحاد بدفع جزء من مرتبه بعد الإعارة، وأكد أنه تم طي تلك الصفحة بجهود وزارة الرياضة ومن بعدها الرابطة واتحاد الكرة.

وأنهى الشيخي: أنه يمكن أن تتم هذه الإعارة، إذا كانت إلى نادي محلي.