انتقد الناقد الرياضي بندر الرشود، ما يفتعله إعلام النصر وجمهوره من مشاحنات اعتبرها غير معروف الهدف منها.

وقال بندر الرشود، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أن النصر تمكن من خطف بطاقة التأهل أمام نادي الزمالك المصري ومع ذلك الجماهير تنتقد الفريق.

وأشار إلى أن بعض الجماهير تتحدث عن عدم رغبتهم في وجود تاليسكا رغم أنه كان من أهم مفاتيح اللعب في المباريات السابقة، مطالبًا الجماهير النصراوية بدعم الفريق.

وعلى جانب آخر، أكد الرشود أن النصر سيجدد عقد عبدالإله العمري وغير صحيح أنه سيغادر للأهلي.