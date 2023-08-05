إستقبل مشهور السناب غازي الذيابي رئيسة نادي وج بالطائف حنان القرشي، وأعضاء من الطاقم الفني بالنادي واللاعبين في منزله.

وكان إستقبالا حارا، واستهلت القرشي كلامها قائلة: أولاً وأخيراً إحنا لما نطلب الدعم والوقفة نطلبها من أبناء الطائف الكرماء فهم مستعدون دائما للمبادرة وعلى رأسهم الأستاذ غازي الذيابي.

وأثنى الذيابي علي حديثها قائلا: الدوري السعودي أصبح دوري عالمي في ظل الدعم السخي من الأمير محمد بن سلمان، وكلنا طموح بقيادة حنان القرشي والطاقم الفني والإداري وكأول إمرأة سعودية ترأس نادي وأنكم توصلون للدرجة الممتازة.

وتابع: نبغى اللاعبين العالميين يجون في الطائف، ويتمتعون بجمال المناظر هنا، فالطائف تعتبر من أشهر المناطق السياحية بالمملكة، وأخوك غازي يقدم دعماً لنادي وج 100 ألف ريال.

وأضافت القرشي: أنها شعرت كما لو أنها دخلت بيتها، وأبدت سعادتها بالإستقبال وكذلك بالدعم المقدم للنادي.