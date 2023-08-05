أكد وليد الفراج أن جميع الصفقات التي تمت خلال فترة الإنتقالات الأخيرة في الدوري السعودي، كانت بدعم حكومي، إما شركات حكومية أو من الوزارة.

وأضاف أن الصفقات من أول كرستيانو لآخر واحد هي من الحكومة، وأن الحكومة لم تقصر مع أي نادي.

وكان هذا الحديث ردا علي سؤال أحد مشاهديه في برنامج أكشن مع وليد والذي سأله: كيف تعرف أن هذه الصفقة من دعم الصندوق أو من حساب نادي ورعاة وأعضاء الشرف؟

وأنهى حديثه قائلا: لن يجرؤ أي نادي أن يقول أن هذه الصفقة من حر مالي ولم أتلقى فيها أي دعم.