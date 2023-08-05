يجري النادي الأهلي، مفاوضات مع نادي روما الإيطالي من أجل التعاقد مع المدافع روجير إيبانيز، بحسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة “سكاي سبورت” إيطاليا.

وأشار إلى أنه تقدم الأهلي بعرض رسمي إلى روما من أجل الحصول على خدمات روجير إيبانيز، وذلك بعد العرض الآخر الذي قدمه نوتنجهام فورست للمدافع البرازيلي.

وأفاد أن هناك مفاوضات جارية بالوقت الحالي من الأهلي ونوتنجهام الإنجليزي مع روما من أجل الظفر بخدمات روجير إيبانيز ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بخصوص مستقبل اللاعب.