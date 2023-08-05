أكدت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، أن المكالمة المتداولة بينها وبين نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو ليست مفبركة.

وردت حليمة بولند، في آخر تصريحاتها، على من يقول أن المقطع مفبرك عبر الذكاء الاصطناعي قائلة “خلوا عنكم الذكاء الاصطناعي وشغلوا ذكاءكم الطبيعي”.

وقالت حليمة بولند: “هل يعقل أن أكون بهذه السذاجة والغباء وأفبرك مقطع لا يعرضني للمساءلة القانونية فقط ولكن يذهبني ورا الشمس، مؤكدة على وجود شهود بالفندق على صدق الواقعة، لافتة إلى أن تصرفها كان عفويا لأنها من جماهير رونالدو.

وكانت حليمة بولند قد نشرت اتصال هاتفي وصل لغرفتها بأحد الفنادق، وعندما ردت على المكالمة الهاتفية تفاجأت بأن من يرد عليها هو رونالدو.

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