طُرِد عامل نظافة في ملعب إنتر ميامي من عمله بعد أن حصل على توقيع ليونيل ميسي، الأمر الذي يعد مخالفة لقواعد النادي.

وحسب ما ذكرته صحيفة ميرور أنه تم تكليف سالامانكا بتنظيف منطقة بالقرب من المكان الذي كان من المقرر للفريقين النزول فيه.

وشعر سالامانكا أنها فرصته ليلتقي ببطل العالم ليونيل ميسي، وقال: لحسن الحظ، كنت هناك عندما وصلت الحافلة ونزل جميع اللاعبين، آخرهم كان ميسي، صرخت في وجهه مرحبا، بطل العالم، استدار لينظر، لقد خلعت قميص العمل وقمت بكشف قميص المنتخب الارجنتيني.

وعلي الرغم من إيقافه عن العمل إلا أنه يشعر بالسعادة لأنه حصل على توقيع ميسي، وأردف أن الأمر كان يستحق العناء.

يذكر أن السياسة المتبعة أنه يجب على الموظفين عدم إزعاج نجوم الفريق للحصول على التوقيعات أو الصور أثناء العمل.