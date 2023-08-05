أكد المحامي انتظار حسين بانجوتا، اليوم السبت، أن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من منزله بمدينة لاهور شرق البلاد، بعد صدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات.

وأفاد عطالله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف للصحافيين “تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان”، وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله على يد ضباط من قوة إسلام اباد.

وصدر حكمًا على عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه.