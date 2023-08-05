غلاء أسعار تذاكر الطيران الداخلي بالمملكة وكذلك عدم توافرها، يدفع المواطنين في مطار القريات بالذهاب إلى الأردن أولا ومنها إلي الرياض.

حيث أوضح مراسل الإخبارية أنه تم تقليص مواعيد الرحلات، لتصبح رحلة واحدة بدلا من رحلتين، على الخطوط الجوية السعودية مثل أديل، والتي كانت من قبل تفي بالغرض.

وتعتبر فئة المرضى كانت المسيطرة في تلك الرحلات، حيث وصل عددهم إلي نحو 30 ٪ إلى 40٪ من إجمالي الرحلة.

وأضاف أن الركاب بدأوا يتسربون من مطار القريات إلى مطار الملكة علياء في الأردن، حيث هناك رخص أيضا في أسعار التذاكر الدولية عن نظيرتها الداخلية.

وأكد أن جميع خطوط الطيران السعودية موجودة بالأردن مثل أديل وناس والخطوط السعودية.