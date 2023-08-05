كشفت مصادر بأن نادي الوحدة لايزال يواجه الكثير من الصعوبات في ملف الكفاءة المالية بسبب المستحقات المالية الضخمة التي على النادي والتي تجاوزت الـ 100 مليون ريال.

وتوقفت العديد من الصفقات التي يسعى مسيرو النادي حسمها بسبب تلك المستحقات، والتي آخرها ملف المحترف المغربي جواد الياميق والذي بات قريب من الانضمام لأحد الأندية القطرية.

وارتبط مؤخرا أسماء العديد من اللاعبين الأجانب والمحليين بنادي الوحدة وفي مقدمتهم المهاجم النيجيري أودين ايغالو لاعب الهلال السابق، وكان سلطان أزهر قد فاز في انتخابات الرئاسة، الأسبوع الماضي، ليتولى دفة النادي الملكي لفترة ثانية.