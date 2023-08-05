تضمنت لائحة حقوق والتزامات مستخدمي أنشطة النقل، إلزام الركاب بعدد من الالتزامات الجديدة، منها فرض غرامة 200 ريال عند الأكل أو التدخين بسيارات الأجرة.

وبموجب تلك اللائحة فعلى الراكب سداد الأجرة كاملة بحسب قراءة العداد أو التطبيق الخاص بالمركبات العاملة بنظام التوجيه، وذلك بوسائل السداد المتاحة كافة من قِبل الناقل.

إضافة إلى الالتزام بتعريف الهوية؛ إذ على الراكب إبراز بطاقة الهوية لموظفي الناقل أو المفتشين المكلفين بالرقابة على الخدمة، أو لممثلي أي جهة أخرى مختصة.

بالإضافة إلى عدم إلحاق الضرر بالممتلكات أو إزعاج الناس، وعدم رفع طلبات متعددة بشأن وجهته النهائية أثناء الرحلة، والتعامل مع الآخرين، بمن فيهم سائق السيارة، بكل احترام.

وكذلك عدم التواصل مع السائق بمجرد انتهاء الرحلة ما لم يكن التواصل بعد ذلك بهدف إرجاع ما فقده الراكب في السيارة.

كما يحظر اصطحاب أمتعة زائدة أو أمتعة كبيرة الحجم، لا يمكن استيعابها في صندوق السيارة. وكذلك حظر حمل أي مواد محظورة على متن السيارة.

وكذلك وجوب وجود في سيارات الأجرة العائلية التي تقودها سائقات راكب واحد بالغ على الأقل من النساء، ووجوب الإعلان حين قيام الراكب بحجز رحلة عن أي طلب أو ظرف محدد يتعلق بحاجته إلى مركبة يمكن الدخول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، أو بالإمكان أن تستوعب أشياء كبيرة الحجم، كالدراجة أو أية معدات أخرى، أو لرحلة مسموح فيها باصطحاب الحيوانات الأليفة.

وتضمنت اللائحة عددًا من العقوبات، من بينها عقوبة عدم سداد الأجرة كاملة للرحلة، وهي 200 ريال، وضعف أجرة النقل ومخالفات الإيرادات.