تسببت رياح قوية يوم أمس في حالة من الرعب لعدد من المتنزهين في محافظة تنومة.

وتفاجئ المتنزهون برياح قوي اقتلعت إحدى الألعاب الضخمة المتواجدة في المكان، ما تسبب في سقوط سيدات وأطفال، وتعالت صرخات الفزع من قبل المتواجدين بالموقع بسبب شدة الرياح التي أثارت الفوضى في المكان.

من جهته، أفاد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن هذه الرياح هي رياح هابطة نتيجة لتأثر تنومة وضواحيها بسحب رعدية، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن هذه السحب الرعدية كانت عواصف رعدية نتج عن ذلك رياح هابطة من تلك السحب، ما أدت إلى نشاط الرياح السطحية بشكل قوي جدا في هذه المنطقة.