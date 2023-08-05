أوضح الألماني جوزيف زينباور مدرب الرجاء المغربي أن فريقه يقدر مسؤولية تمثيل إفريقيا في الأدوار الإقصائية من البطولة العربية.

وأضاف جوزيف زينباور في مؤتمر الصحفي “نعلم بأننا الفريق الوحيد من قارة أفريقيا لذا نحرص على تقديم الأفضل ومحاولة الاستفادة الفنية من الفرق التي سنلعب أمامها”.

وتابع جوزيف “لويس كاسترو مدرب جديد على النصر وشاهدنا مبارياتهم ونحاول معرفة الفريق أكثر، ولكن هناك أيضا كريستيانو رونالدو الذي يتواجد هنا منذ عام ويعرف كل شيء”.

وأردف جوزيف “النصر تطور من مباراة لأخرى، ولكن الأهم هو تطوير فريقي وسأختار اللاعبين المناسبين لهذه المباراة، وإذا لم يعطي كل لاعب 100% لن ننتصر ضد النصر”.

ومن المقرر أن يلعب الرجاء أمام النصر غدا الأحد ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان للأندية العربية.