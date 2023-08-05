كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن رسالة نادي مانشستر سيتي إلى نادي باريس سان جيرمان بشأن بيرناردو سيلفا.

وقال رومانو أن نادي مانشستر سيتي أرسل رسالة إلى باريس سان جيرمان توضح أن اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا لـيس للـبيع.

وأضاف رومانو أن مانشستر سيتي قام بإرسال رسالة رسمية لنادي باريس سان جيرمان قبل أيام ونادي برشلونة مؤخرًا لكي يخبرهم بأنه لن يتفاوض حول بيع بيرناردو سيلفا.

وكان نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان يسعيان إلى التعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.