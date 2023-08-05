كشفت تقارير عن نية الدوري الإنجليزي لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالتدخل في مواعيد فترة الانتقالات بالمملكة العربية السعودية.

ويُغلق سوق الانتقالات في دوري روشن في 20 سبتمبر المقبل، فيما ترغب الأندية الإنجليزية في تجنب رؤية لاعبيها يغادرون عندما يبدأ الدوري.

يأتي ذلك مع اقتراب بداية الموسم الجديد 2023-2024 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وعدد من الدوريات العربية، أبرزها دوري روشن.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم الجمعة المقبل 11 أغسطس الجاري.