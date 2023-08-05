صرح مدرب النصر، لويس كاسترو، بأن هدفهم الوصول لنهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال كاسترو قبيل مواجهة النصر والرجاء المغربي، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة: “أنا سعيد بالمجيء لأبها والتأهل لربع النهائي، نشعر بالتعب مع توالي المباريات ولكن هدفنا الوصول لنهائي البطولة”.

وأضاف: “فريق الرجاء قوي ولديه أجنحة مميزون ويبني لعبه من خلال المدافعين بمساندة المحور وستكون مباراة صعبة”.

واستكمل: “كرة القدم تعتمد على النتائج والجماهير لا يهمها كم تدرب الفريق؟ بل ماذا حققنا، ونحن لا يهمنا المباريات الماضية وسنلعب غدًا من أجل الانتصار”.

ووعد كاسترو الجماهير بمشاهدة فريق يقدم أجمل ما لديه، مضيفا: “الوعود التي بيننا وبين الجمهور “الشجاعة والاحترام” وهذه من الأمور التي أخبر اللاعبين بها”.

وتحدث عن ضم أليكس تيليس، قائلا: “أحضرنا تيليس لأنه يخدم مشروعنا، ويساعد في الهجوم ويلعب العرضيات بشكل مميز”.