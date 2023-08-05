ظهرت الفنانة المصرية أيتن عامر، تؤدي وصلة رقص خلال حضورها حفل Pool Party في الساحل الشمالي.

وحضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني، على رأسهم نادية الجندي، وزينة وحنان مطاوع وسهير المرشدي ومي فاروق.

وظهرت أيتن عامر في الساحل الشمالي، ترقص على أنغام مواطنها مطرب المهرجانات محمود الليثي، كما لفت ظهور نادية الجندي الأنظار والتي ظهرت بإطلالة شبابية.

وحضر حفل Pool Party الذي أقامته أسما إبراهيم النجمات نادية الجندي وسهير المرشدي وحنان مطاوع وزينة وعبير صبري وشقيقتها المذيعة مروة صبري وأيتن عامر وأحيا الحفل المطربة مي فاروق والمطربة أمينة والمطرب محمود الليثي.