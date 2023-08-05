تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي من التغلب على نظيره السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساءاليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهد الشوط الأول تقدم السد القطري بهدف في الدقيقة 24 من خلال اللاعب أكرم عفيف ثم سجل الشرطة العراقي هدف في الدقيقة 32 من خلال اللاعب أمير صباح.

كما أحرز اللاعب آسو رستم بهدفين لصالح الشرطة في الدقيقتين 59 و78، بينما أحرز أحمد فرحان الهدف الرابع في الدقيقة 70، لكن أحمد عفيف سجل هدف ثاني لصالح نادي السد.

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وانتهت المباراة بفوز الشرطة على السد برباعية مقابل هدفين، وسيواجه بذلك فريق الشرطة العراقي الفائز في مباراة النصر والرجاء المغربي.