فاجأ أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري، اليوم السبت، مراسل قناة ssc على الهواء، بعدم إكماله اللقاء بعد مواجهة الشرطة العراقي.

وكان عفيف قد ظهر في اللقاء، مصرحا بقوله: “أحب أبارك للشرطة وهارد لك لنا ووالله لازم أروح عندي علاج”، ثم غادر على الفور.

وغضب المذيع من التصرف، قائلا: “هذا تصرف غير مقبول حينما يكون هناك مقابلة يجب أن تحترم”.

يذكر أن الشرطة العراقي تغلب على نظيره السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.