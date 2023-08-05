كشفت مصادر أن نادي ‎الهلال لا يزال يضغط من أجل التوقيع مع المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي.

وأضافت المصادر أن الهلال عرض علي اوسيمين ما يقارب مليون جنيه استرليني في الأسبوع.

وأشارت المصادر أن الهلال لا يزال يحاول التعاقد مع لاعب قوي اعلاميًا بعد فشل صفقتي مبابي وميسي، وفقا لما ذكره المذيع الرياضي بن جاكوبس.

وكان نادي نابولي الإيطالي اشترط الحصول على مبلغ ضخم وخيالي مقابل التخلي عن خدمات نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين لصالح نادي الهلال، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.