أعرب أحمد يحيى حارس مرمى فريق الشرطة العراقي، اليوم السبت، عن رغبته الشخصية في مواجهة النصر في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال حارس المرمى عقب هزيمة السد القطري: “لعبنا مباريات صعبة واستطعنا تجاوزها وهدفنا في البطولة الوصول للنهائي”، مشيرا إلى رغبته في لقاء النصر.

وكان الشرطة العراقي قد حول تأخره إلى فوز ثمين على نظيره السد القطري، بنتيجة 4-2 ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية، ليتأهل لنصف نهائي البطولة، بانتظار الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والنصر.