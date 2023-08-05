رأى الإعلامي سعود الصرامي، أن السبب في خسارة الاتحاد اليوم السبت أمام الهلا، هو المدرب نونو سانتو.

وقال الصرامي: “سانتو سقط بعد تعامل جيسوس الذكي في المباراة”، مضيفا: “جيسوس تعامل بذكاء وسقط سانتو في الكلاسيكو”.

وأضاف: “دائما هناك تعامل جيد في البطولات المجمعة، وأنا مؤمن بأن من تسبب في خسارة الاتحاد هو المدرب، لأنه يعرف نواقص الفريق وتجاهل خط الدفاع وهو يعلم بإصابة أحمد حجازي وترك الفريق بدون خط ظهر جيمعهم يلعبون بالقدم اليسرى”.

وتابع: “كثرة المهاجمين لا تعني كثرة الأهداف، الهلال جاب مدافع عالمي نظم خط الظهر”، مشيدا بأداء نجم الهلال نيفيز، قائلا: “نيفيز تأثيره كتأثير زيدان على ريال مدريد ومنتخب فرنسا”.