شعر البرازيلي رومارينيو، نجم الاتحاد بالحزن بعد الخسارة أمام الهلال بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت.
وبعد خسارة الاتحاد ودع حضوره منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية من الدور ربع النهائي على يد الهلال.
وقال رومارينيو، عقب المباراة: “علينا التعلم من أخطائنا خلال المباراة، كان ينقصنا الدخول برتم قوي في بداية المباراة”.
وتابع روماينيو: “الهلال استطاع السيطرة على وسط الملعب خلال مجريات اللقاء”.
وأضاف: “يجب أن نرفع رؤوسنا فأمامنا 5 بطولات للمنافسة عليها”.
وأردف: “إصابتي؟ أنا بخير احتاج يومين فقط وسأكون على ما يرام”.
التعليقات
اترك تعليقاً