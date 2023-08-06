شعر البرازيلي رومارينيو، نجم الاتحاد بالحزن بعد الخسارة أمام الهلال بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت.

وبعد خسارة الاتحاد ودع حضوره منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية من الدور ربع النهائي على يد الهلال.

وقال رومارينيو، عقب المباراة: “علينا التعلم من أخطائنا خلال المباراة، كان ينقصنا الدخول برتم قوي في بداية المباراة”.

وتابع روماينيو: “الهلال استطاع السيطرة على وسط الملعب خلال مجريات اللقاء”.

وأضاف: “يجب أن نرفع رؤوسنا فأمامنا 5 بطولات للمنافسة عليها”.

وأردف: “إصابتي؟ أنا بخير احتاج يومين فقط وسأكون على ما يرام”.