عدد عضو اللجنة الوطنية للتعدين التابعة لاتحاد الغرف السعودية، محمد آل دليّـم، المقومات التي ستجعل المملكة تنافس عالميا بالصناعات التعدينية.

وقال إن المملكة تتميز بموقعها الاستراتيجي، وتملك بنية تحتية متطورة، كما تتميز بالشفافية والحوكمة التي جذبت المستثمرين الأجانب للقطاع، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

وأكد أن المملكة تملك أيضا بنية صناعية متقدمة، فضلا عن اتجاه المملكة لصناعة معادن البطاريات، كما استحوذت على أسهم في لوسيد، فضلا عن إطلاقها لشركة سير لصناعة السيارات الكهربائية، مضيفا أن المملكة تمر بتحول كبير في هذه الصناعات وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على الناتج المحلي.