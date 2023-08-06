قال الصحافي الرياضي بندر الرزيحان أنه من المؤلم مشاهدة فريق ‎الهلال بلا صفقة فئة A.

وأضاف الرزيحان بأن الجماهير الهلالية أغلبها غير راضي عن صفقات الهلال، لأن قضية الهلال ليست اسم ولكن لاعبين.

وتابع الرزيحان “جميع الأندية انتهت من صفقاتها مع اللاعبين، والهلال حتى الآن لا يوجد له لاعب لا في مركز المهاجم 9 أو 10”.

وأردف الرزيحان “لم يتبقى سوى أسبوع على الدوري وحتى الآن الهلال لن ينهي تعاقداته، ولم تكتمل العناصر الأساسية في فئة A”.