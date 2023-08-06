كشف الفنان خالد عبد الرحمن يكشف⁩ تفاصيل حفله في جرش وعدم قدرته “لأول مرة” على الحصول على تذاكر شخصية، وجديده الذي يجمعه مع المستشار تركي آل الشيخ.

وقال عبد الرحمن أنه تفاجئ بتفاعل كبير من الجماهير في أولي الحفلات الفنية لخريف ظفار.

وأضاف عبد الرحمن بأنه من التسعينات وهو يحظى بمحبة كبيرة من الجمهور الأردني، مشيراً بأن حفل الجرش كان 99% من جماهيره من الشعب الأردني.

وتابع عبد الرحمن بأنه قريبا سوف يجمعه عمل مع المستشار تركي آل الشيخ بعد عافيته، وسوف يعلن عنه في الوقت المناسب.

وكان خالد عبد الرحمن، أحيا الأحد الماضي، حفلاً جماهيرياً كبيراً على المسرح الجنوبي في جرش شمالي الأردن، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين.