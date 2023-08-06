نشر برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، بيان عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى أخصائي الرواتب شهادة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، المالية، الإحصاء)، وأخصائي علاج طبيعي (شهادة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي).

وأشارت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي.

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