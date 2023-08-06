في مشهد غير مألوف ظهر دب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من دبي إلى بغداد.

وأثار الدب حالة من الرعب والهلع بين المسافرين، فيما ظهر أفراد الأمن يحاولون تهدئة الدب الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائرة.

ومن جانبها أصدرت الخطوط الجوية العراقية، بيانا اعتذرت خلاله عن تأخر رحلة عودة من مطار دبي نتيجة إفلات دب من قفص داخل غرفة الشحن في الطائرة، مشيرة إلى أن الواقعة “خارجة عن إرادتها”.

ولفتت إلى أن إجراءات شحن الدب “جرت بطريقة أصولية، بإجراءات معتمدة عالميا، عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى (IATA)”، لكنه “خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقبه إلى خارج الطائرة”.