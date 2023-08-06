أعلنت جامعة نجران اليوم السبت، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء، بنظام عقود التعاون للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ.

والوظائف متاحة لحملة مؤهل الماجستير والدكتوراه للتدريس في عدد من التخصصات، ويستمر استقبال الطلبات حتى الخميس القادم.

وتشمل التخصصات الرياضيات والفيزياء النووية وفيزياء الجوامد، وتخصص النحو والصرف والأدب، والنقد والبلاغة بكلية العلوم والآداب بنجران.

وذلك إضافة إلى تخصصات علوم الحاسب ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة بالكلية التطبيقية بشرورة، والفقه وأصول الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين، والأدب والنقد والنحو والصرف والبلاغة والنقد بكلية العلوم والآداب بشرورة، وعلوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، واللغة الإنجليزية بالكلية التطبيقية بنجران، وتخصص وظائف الأعضاء بكلية الطب.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، مع ضرورة إحضار معادلة المؤهل إذا كان من جامعة خارجية، على ألا يقل التقدير العام عن جيد جداً في مؤهل الماجستير إذا كان حاصلًا عليه من جامعة تمنحها بتقدير، وفي حال كانت الشهادة صادرة من جامعة تمنح الدرجة بدون تقدير.

ولابد ألا يقل التقدير العام عن جيد جدًّا في مؤهل البكالوريوس، وكذلك الحصول على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام فترة الامتياز في حال أن كان المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق، أو قرار تأديبي أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتعاون موظفًا).

كما اشترطت أن يكون المتقدم قادرًا على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وأن يحقق الشروط الخاصة بالكلية، مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي أوالخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف.

وستتم دراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط؛ حسب احتياج الأقسام الأكاديمية، ويتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب، حيث ستكون الاستعانة بالخدمات في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ.

وعلى المتقدمين توفير صورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وكذلك شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام فترة الامتياز في حال كان المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية، إضافة إلى صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية المفعول، مع موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن غير موظف، على أن تُرفع كافة المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل كلية بالجامعة.