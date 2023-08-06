بلغت نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ مشروع جسر ونفق طريق الملك خالد في سكاكا عند تقاطعه مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري إلى 55%.

وتواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ أعمال مشروع نفق وجسر طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، ضمن خططها لإنشاء الجسور والأنفاق، وجهودها المستمرة لتأهيل الشوارع والطرق وتعزيز انسيابية الحركة وفك الاختناقات، لخدمة المواطنين والمقيمين.

ويشمل المشروع إنشاء جسر علوي في اتجاه طريق الملك خالد عند تقاطعه مع طريق الملك سلمان، كما يتضمن المشروع أيضاً إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري.