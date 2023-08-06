كشفت شقيقة النجمة الكندية سيلين ديون عن تطورات حالتها الصحية، إذ أكّدت أنهم ما زالوا يعانون من أجل إيجاد العلاج المناسب لمرضها “متلازمة الشخص المُتيبّس”، ما أثار صدمة بين محبيها.

وقالت كلوديت ديون في مقابلة صحافية، أنه على الرغم من متابعة حالة ديون الصحية مع كبار الباحثين في المجال، فإنها لم تشهد ذاك التطور ولم تصل لمرحلة التعافي بعد.

وأضافت كلوديت: “ليس باستطاعتنا إيجاد علاج لحالتها، لكننا نتشبث بالأمل فهو ضروري”، وفق ما نقلته “لو جورنال دي مونتريال”.

وتابعت كلوديت إلى أن إلغاء سيلين جولتها العالمية “Courage” بعد تشخصيها بالمرض، يعد خطوة ضرورية للإسراع في مرحلة تعافيها.

وأردفت: “أعتقد أنها بحاجة للراحة، فهي تحاول دائمًا أن تكون الأفضل والأفضل. في مرحلة ما، يحاول قلبك وجسدك إخبارك بشيء ما. من المهم الاستماع إليهما”.