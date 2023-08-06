يعد مشروع القدية، هو أضخم مشروع ترفيهي في العالم، سيجذب اهتمام الناس من جميع أنحاء العالم.

ومشروع ‎القدية القادم في ‎جدة، سيكون شمال مدينة جدة بساعة واحدة، ويضم مدينة ألعاب مائية ومناطق ترفيهية أخرى، ليستكمل مسيرة المشروع الترفيهي الأعظم في العالم.

و يضم مشروع القدية قرى كاملة مُخصصة لمحبين رياضات الألعاب الالكترونية، الأفلام، والانمي، ومهرجانات شعبية، بالإضافة إلى مشاريع فرعية أخرى سيتم الإعلان عنها في مناطق أخرى.

ويحتوي المخطط العام لمشروع القدية على خمس ط مناطق تطويرية رئيسية، هي: منتجع الترفيه، مركز المدينة، الطبيعة، الحركة والتشويق، الغولف والمنطقة السكنية.