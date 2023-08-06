علق الصحفي الرياضي فهد الروقي على مباراة نادي الهلال اليوم السبت أمام الاتحاد.

وقال الروقي “لهذا يرون الهلال ليس بحاجة للاعب سوبر ستار”.

ويذكر أن الهلال حقق الفوز على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف واحد للأخير في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.