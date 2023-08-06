في لقطة مميزة وتحدي لعقوبات الإعاقة، نجحت المواطنة “وجدان الشمري” من حائل في تحدي الإعاقة والعمل في المشاريع الصغيرة وتحقيق المكاسب.

وتقول وجدان أنه منذ 31 عاما وهي تحمل في رأسها جهازا، وتعاني في كثير من الأحيان من آلام شديدة وصداع.

وأضافت وجدان بأنها عملت في مجال الإشغالات اليدوية منذ 7 سنوات، ويمكن أن تصنع القطعة في 24 ساعة أو أكثر، مشيرة بأنها حصلت على دورات تدريبية عن بعد.

واختتمت وجدان بأنها تتمنى أن تصبح طبيبة مخ وأعصاب أو قلب، حتى تنجح في علاج نفسها وتقلل من آلام المرضى الذين يشخصون مثل مرضها.