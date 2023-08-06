أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية “إف دي إيه”، أمس الجمعة، موافقتها على دواء “zuranolone” لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، ما يجعلها أول حبة فموية معتمدة في الولايات المتحدة خصيصا لهذا المرض.

ويعتبر مرض اكتئاب ما بعد الولادة يصيب حوالي نصف مليون سيدة كل عام في البلاد.

وقالت “إف دي إيه” أن العلاج الذي سيباع تحت العلامة التجارية “Zurzuvae”، قد تمت الموافقة عليه ويمكن تناول حبة مرة واحدة يوميا على مدار 14 يوما.

ويعتبر اكتئاب ما بعد الولادة مرضا عقليا خطيرا تعاني منه حوالي 10 إلى 15% من النساء اللائي يلدن في الولايات المتحدة وأحيانا تبدأ المعاناه أثناء الحمل، حسب ما جاء في صحيفة “نيويورك”تايمز”.