طالب الناقد الرياضي عادل عصام الدين بإنقاذ الاتحاد، لافتًا أن الاتحاد ينهار انهيار شديد ويحتاج إلى لاعبين .

وقال عصام الدين خلال لقائه عل برنامج المنتصف المذاع على قناة الإخبارية: “ أطالب بإنقاذ الاتحاد الذي سيشارك في بطولة الدوري وكأس العالم “، مُشيرًا إلى أن الاتحاد ليس لديه سوا بنزيما ورومارينهو.

وأضاف:” هناك فراغ كبير بالاتحاد وبعد انهيار الفريق وتقدم الهلال اتصور نزل محورين “، لافتًا أن نونو سانتو الذي قاد الفريق في الموسم الماضي إلى بطولة الدوري بتفوق اليوم قاده للخسارة .

يُذكر أن الهلال حسم مباراة الكلاسيكو أمس السبت أمام الاتحاد، بالفوز 3-1، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.