طالب الناقد الرياضي عادل عصام الدين بإنقاذ الاتحاد، لافتًا أن الاتحاد ينهار انهيار شديد ويحتاج إلى لاعبين .
وقال عصام الدين خلال لقائه عل برنامج المنتصف المذاع على قناة الإخبارية: “ أطالب بإنقاذ الاتحاد الذي سيشارك في بطولة الدوري وكأس العالم “، مُشيرًا إلى أن الاتحاد ليس لديه سوا بنزيما ورومارينهو.
وأضاف:” هناك فراغ كبير بالاتحاد وبعد انهيار الفريق وتقدم الهلال اتصور نزل محورين “، لافتًا أن نونو سانتو الذي قاد الفريق في الموسم الماضي إلى بطولة الدوري بتفوق اليوم قاده للخسارة .
يُذكر أن الهلال حسم مباراة الكلاسيكو أمس السبت أمام الاتحاد، بالفوز 3-1، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: أنقذوا الاتحاد من الوضع الحالي#المنتصف pic.twitter.com/J6bjAfH6N3
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) August 5, 2023
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