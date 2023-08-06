خرجت مشجعة إتحادية غاضبة عقب إنتهاء مباراة الهلال والإتحاد، بعد خسارة الأخير بـ 3 أهداف مقابل 1، تسير على قدميها، من ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية بمحافظة الطائف.

يذكر أن الهلال تقدم على الإتحاد بـ 3 أهداف مقابل 1،وذلك خلال فعاليات ربع نهائي البطولة العربية، المقامة حاليا بالمملكة.

وكان تأهل الإتحاد في هذا الدور بالعلامة الكاملة له، بعدما حقق ثلاثة انتصارات جعلته يتصدر المجموعة الأولى، في حين تأهل الهلال بصعوبة بالغة بعدما حل وصيفا في المجموعة الثانية بـ 4 نقاط.

وبفوز الهلال يتأهل إلى الدور النصف النهائي من بطولة الملك سلمان للأندية، حيث يلاقي الفائز من الشباب والوحدة الإماراتي، اللذان يلتقيان اليوم الأحد.