أكد نجم الاتحاد السابق ابراهيم هزازي أن فريق الاتحاد لم يستحق الفوز على الهلال خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت في ربع نهائي البطولة العربية

وقال إبراهيم هزازي : اتحدى إذا فيه اتحادي عاقل يقول انا أستحق الفوز اليوم على الهلال”

وأضاف” خسرت بفشيلة، حتى والاتحاد كان فاز ما كان فاز بمجهوده. اليوم مستوى هلال، استحواذ هلال، هداف وروح هلال. ليش تزعلوا من الصراحة الهلال فريق يحترم ”

ونجح فريق الهلال من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره الاتحاد بثلاثية مقابل هدف بالمباراة التي جمعت الفريقين امس السبت ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية 2023.