هاجم الناقد الرياضي عدنان جستنية، مدرب الاتحاد نونو سانتو وحمله مسئولية الهزيمة والخروج من البطولة العربية عقب السقوط أمام الهلال ثلاثية

وقال جستنية عبر حسابه على تويتر :” المدرب بتصريحه غير المسؤول وقبلها عدم مشاركة الجلاد في مباراة مهمة ما باع حمد الله وبس انما باع الاتحاد والسبب غروره ولم يجد ادارة قوية توقفه عند حده إلى متى السكوت على مدرب مغرور ”

وأضاف “حمد الله ولا المدرب؟. من الآخر حمد الله مشينا حكاية العبود. مشينا مبررات الاستغناء عن البيشي. جاب البديل صالح العمري شر البلية ما يضحك. مد الله في كل المباريات شهرين وأكثر حجازي راح ولا فكر في البديل وهو في جهاز التدريب وهو كل شيء الأمر الناهي. اليوم مدرب اختراعات وفلسفة نونو”.