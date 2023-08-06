وضع جواو فيليكس لاعب نادي أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي لايك لـ مدافع ⁧‫الهلال‬⁩ كوليبالي؛ معربًا عن اعجابه الشديد بالفوز الذي حققه الهلال على الاتحاد .

وكان كوليبالي قد احتفل بالفوز الذي حققه الزعيم على الاتحاد وشارك مجموعة صور من المباراة وعلّق عليها قائلاً:” ليلة سحرية، لكننا بحاجة إلى الإستمرار في التركيز والعمل بجدية أكبر، دعونا نبقيه”.

ليضع فيليكس لايك على المنشور معربًا عن اعجابه به وبالفوز العظيم الذي حققه الهلال، وعلى ما يبدو أن اللاعب ارتبط اسمه بالزعيم .

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بنتيجة 3-1، حيث سجل ثلاثية الهلال سافيتش، وسالم الدوسري، ومالكوم، بينما سجل هدف الاتحاد الوحيد رومارينهو.