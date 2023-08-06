بكلمات مؤثرة طلب فيها المعلق العماني خليل البلوشي من جمهوره بالدعاء له في مسيرته الجديدة.

حيث قال: نسأل الله التوفيق في مسيرتي الإعلامية لقيت أكثر مما أتمنى، لقيت حب الناس، حرصهم وتفاعلهم، وأمنياتهم وشعورهم، وحظيت بأكثر مما كنت أتمناه، أنتم كنتم سبب سعادتي ونجاحي، هنالك الكثير من الجمهور الذي أحبني وهنالك الكثير من اللذين تمنوا غيري، أنا الآن أمام مفترق طرق في مسرتي الإعلامية، كل ما أطلبه منكم هو الدعوات الصادقة وأمنياتكم.

وانهالت التعليقات معبرة عن مدى حبهم له وبصمته الواضحة والكبيرة في مونديال قطر 2022، وعلق البعض عن تمنيه بأن يأتي إلي دوري روشن السعودي، وأنه إضافة كبيرة لكل مكان يذهب إليه.