أفادت مصادر صحفية بأن العديد من مشجعي فولهام قابلوا ميتروفيتش بصافرات الاستهجان خلال اللقاء الودي أمام هوفنهايم.

ويُشار إلى أن هذه كانت المواجهة الأولى في لندن منذ إعلان المهاجم رغبته بالانتقال إلى الهلال، وعلى الرغم من ذلك كان ميتروفيتش له تأثير فوري في فوز فريقه.

يُذكر أن الهلال منح نادي نابولي “48 ساعة” للرد على عرضه بشأن التعاقد مع اللاعب فيكتور أوسيمين، ويرغب نادي نابولي في الحصول على 200 مليون، بينما في حال رفض العرض، سيعلن الهلال عن ضم ميتروفيتش.

وساهم ميتروفيتش في فوز صربيا ببطولة أوروبا تحت 19 عام 2013، واختير كأفضل لاعب في البطولة بعد تصويت الجمهور، ومثل صربيا في كأس العالم 2018 و 2022، ويعتبر الهداف التاريخي لصربيا وصاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف.