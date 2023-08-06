أكد محترف الهلال السابق ولاعب الوحدة الإماراتي حاليا ماتيوس بيريرا أنه مر بأوقات كثيرة صعبه في مسيرته الكروية حفزته بالمضي قدما والرد داخل الملعب فقط .

قال بيريرا :” مررت بأوقات صعبه و كانت تُوجه لي بعض الانتقادات لذلك اخترت أن احتفل بهذا الطريقه لأن ردي و تركيزي دائماً في الملعب”.

وأشار إلى أن قدوته في كرة القدم هما أليكس دي سوزا و الظاهره رونالدو، قائلاً “دائماً أحب مشاهدة مقاطع فيديو تخصهم”.

وتعاقد نادي الوحدة الإماراتي مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، في يناير ٢٠٢٣، بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.