أكد محترف الهلال السابق ولاعب الوحدة الإماراتي حاليا ماتيوس بيريرا أنه مر بأوقات كثيرة صعبه في مسيرته الكروية حفزته بالمضي قدما والرد داخل الملعب فقط .
قال بيريرا :” مررت بأوقات صعبه و كانت تُوجه لي بعض الانتقادات لذلك اخترت أن احتفل بهذا الطريقه لأن ردي و تركيزي دائماً في الملعب”.
وأشار إلى أن قدوته في كرة القدم هما أليكس دي سوزا و الظاهره رونالدو، قائلاً “دائماً أحب مشاهدة مقاطع فيديو تخصهم”.
وتعاقد نادي الوحدة الإماراتي مع البرازيلي ماتيوس بيريرا، في يناير ٢٠٢٣، بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.
اكرمكم الله
😍😍😍😍😍
لانك زقيق / اكرمك الله جميعا