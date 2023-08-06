أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأكدت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 109,172,417 ريالاً، وذلك لكمية 61,281 طناً، لعدد 164 مزارعاً تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.162.881.510) ريالات، وذلك لكمية (660.132) طناً، لعدد (2060) مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 921,138 طناً، لعدد 2945 مزارعاً.