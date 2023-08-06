ابتكر طالب يدعى عبد العزيز تقنية جديدة تساهم في تنظيف المنازل بدون إزعاج وقت النوم.

وقال الطالب أن هذه التقنية عبارة عن مجموعة حساسات يتم تركيبها في بعض أدوات التنظيف المنزلية لتقوم ببدء العمل عند وقت النوم.

وأكد إن تلك الأدوات تعمل عندما يكون البيت خاليًا من خلال حساس متواجد في تلك الأدوات، عندما ينام جميع من في البيت يقوم بتنظيف المنزل وذلك حتى الصباح.